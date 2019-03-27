Уряд сьогодні затвердить кількість весняних призовників



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Засідання Кабінету міністрів розпочнеться об 11 годині

Кабмін планує сьогодні, 27 березня, розглянути проект розпорядження про затвердження чисельності громадян України, що підлягають призову на строкову військову службу, обсягу видатків для проведення призову у квітні – червні 2019 року.

Про це йдеться у порядку денному засідання уряду, що опублікований на Урядовому порталі.

Також урядовці планують ухвалити два окремі розпорядження щодо деяких питань акціонерного товариства комерційний банк «Приватбанк» та щодо питань публічного акціонерного товариства «Державний ощадний банк України».

Крім того, Кабмін розгляне проекти постанов про затвердження порядку проведення Державною аудиторською службою, її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб’єктів господарювання; щодо внесення змін до Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України; про деякі питання зарахування частини акцизного податку з виробленого в Україні та ввезеного на митну територію України пального до загального фонду бюджетів місцевого самоврядування у 2019 році.

Урядовці у середу також розглянуть питання утворення Національного центру оперативно-технічного управління мережами телекомунікацій.

Серед питань порядку денного Кабміну є затвердження законопроектів «Про вихід з Договору про проведення узгодженої антимонопольної політики» та «Про державне регулювання у сфері супутникової навігації».

До слова, на початку березня у Києві розпочалась підготовка до проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2019 році