  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві розпочалась підготовка до весняного призову

    • Розсилка
    У Києві розпочалась підготовка до весняного призову

    Створено Київську міську призовну комісію, яку очолив заступник голови КМДА

    У Києві розпочалась підготовка до проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2019 році. Розпорядженням КМДА № 373 визначено заходи для організації та проведення призову своєчасно і в повному обсязі.

    Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій розпорядженням КМДА № 397 створено Київську міську призовну комісію, яку очолив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.

    Головам районних державних в місті Києві адміністрацій доручено:

    • підбити підсумки осіннього 2018 року призову;
    • організувати роботу з підготовки та проведення весняного призову 2019 року; утворити районні призовні комісії та затвердити їхній склад;
    • направити для роботи в районні військові комісаріати на період підготовки та весь термін проведення призову технічних працівників і операторів персональних обчислювальних машин;
    • забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транспортом;
    • укомплектувати районні лікарські комісії лікарями-спеціалістами та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном;
    • організувати доведення до керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів (незалежно від підпорядкування та форм власності), що вони забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць на вимогу військових комісаріатів.

    До Головного управління Національної поліції у Києві буде направлено прохання надавати допомогу військовим комісаріатам столиці у розшуку призовників, які ухиляються від призову, забезпеченні охорони громадського порядку на призовних дільницях і Київському міському збірному пункті тощо.

    Департамент охорони здоров’я має забезпечити роботу військово-лікарської комісії Київського міського військового комісаріату з 11 березня до 15 липня 2019 року для проведення контрольного медичного огляду призовників.

    Нагадаємо, що перелік обов’язкових обстежень, які проводились у попередні призови (загальний аналіз крові та сечі, флюорографія, група крові з резус-фактором та профілактичні щеплення), розширено. Зокрема, передбачено проведення серологічного аналізу крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW).

    Департамент охорони здоров’я зобов’язано забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном, подбати про обстеження призовників у лікувальних закладах позачергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту відповідальність керівників лікувальних закладів, визначити лікувальні заклади в кожному районі Києва для проведення призовникам обов’язкових лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові, Rh-фактор) та інструментальних обстежень (ЕКГ, флюорографічне обстеження ОГП) цілодобово.

    Військовому комісару Київського міського військового комісаріату також буде рекомендовано розглянути можливість організації роботи буфету в їдальні Київського міського збірного пункту.

    Крім того, передбачена організація до призовних дільниць приписки киян 2002 року народження, які своєчасно не встали на військовий облік.

    Читайте також
    Київ призов до армії КМДА кияни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ