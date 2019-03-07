У Києві розпочалась підготовка до весняного призову



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Створено Київську міську призовну комісію, яку очолив заступник голови КМДА

У Києві розпочалась підготовка до проведення чергових призовів громадян України на строкову військову службу в 2019 році. Розпорядженням КМДА № 373 визначено заходи для організації та проведення призову своєчасно і в повному обсязі.

Для керівництва і контролю за діяльністю районних призовних комісій розпорядженням КМДА № 397 створено Київську міську призовну комісію, яку очолив заступник голови Київської міської державної адміністрації Дмитро Давтян.

Головам районних державних в місті Києві адміністрацій доручено:

підбити підсумки осіннього 2018 року призову;

організувати роботу з підготовки та проведення весняного призову 2019 року; утворити районні призовні комісії та затвердити їхній склад;

направити для роботи в районні військові комісаріати на період підготовки та весь термін проведення призову технічних працівників і операторів персональних обчислювальних машин;

забезпечити районні військові комісаріати автомобільним транспортом;

укомплектувати районні лікарські комісії лікарями-спеціалістами та забезпечити їх медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном;

організувати доведення до керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів (незалежно від підпорядкування та форм власності), що вони забезпечують своєчасне прибуття громадян призовного віку до призовних дільниць на вимогу військових комісаріатів.

До Головного управління Національної поліції у Києві буде направлено прохання надавати допомогу військовим комісаріатам столиці у розшуку призовників, які ухиляються від призову, забезпеченні охорони громадського порядку на призовних дільницях і Київському міському збірному пункті тощо.

Департамент охорони здоров’я має забезпечити роботу військово-лікарської комісії Київського міського військового комісаріату з 11 березня до 15 липня 2019 року для проведення контрольного медичного огляду призовників.

Нагадаємо, що перелік обов’язкових обстежень, які проводились у попередні призови (загальний аналіз крові та сечі, флюорографія, група крові з резус-фактором та профілактичні щеплення), розширено. Зокрема, передбачено проведення серологічного аналізу крові на: антитіла до вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ), антиген до вірусу гепатиту «В» (HBsAg), антитіла до вірусу гепатиту «С» (anti-HCV), реакція мікропреципітації з кардіоліпіновим антигеном (RW).

Департамент охорони здоров’я зобов’язано забезпечити міську лікарську комісію медикаментами, медичним інструментарієм і санітарно-господарським майном, подбати про обстеження призовників у лікувальних закладах позачергово, безоплатно та в повному обсязі під особисту відповідальність керівників лікувальних закладів, визначити лікувальні заклади в кожному районі Києва для проведення призовникам обов’язкових лабораторних досліджень (загальний аналіз крові, загальний аналіз сечі, група крові, Rh-фактор) та інструментальних обстежень (ЕКГ, флюорографічне обстеження ОГП) цілодобово.

Військовому комісару Київського міського військового комісаріату також буде рекомендовано розглянути можливість організації роботи буфету в їдальні Київського міського збірного пункту.

Крім того, передбачена організація до призовних дільниць приписки киян 2002 року народження, які своєчасно не встали на військовий облік.