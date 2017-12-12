Уряд затвердив цьогорічний бюджет Пенсійного фонду

Дохід ПФ затверджений на рівні майже 354 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в четвер, 11 січня. [READ_MORE] Так, затвердженихй дохід ПФУ становить 353,629 млрд гривень. Державні асигнування на фінансування пенсійних програм складають 139,313 млрд гривень. Крім того, уряд скоригував обсяг



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Дохід ПФ затверджений на рівні майже 354 млрд гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в четвер, 11 січня.

Так, затвердженихй дохід ПФУ становить 353,629 млрд гривень. Державні асигнування на фінансування пенсійних програм складають 139,313 млрд гривень. Крім того, уряд скоригував обсяг фонду оплати праці на 4,7% у зв'язку із запланованим збільшенням мінімальної зарплати.

В результаті при встановленні суми єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (ЄСВ) враховано фонд оплати праці в сумі 988,9 млрд гривень. Сума ЄСВ з урахуванням коригування зарплатного фонду складе 241 млрд гривень, внесок у пенсійний фонд - 208,3 млрд гривень.

На виплату пенсій у бюджеті фонду передбачено 345,812 млрд гривень.

Раніше міністр соціально політики Андрій Рева заявив, що після осучаснення середній розмір пенсій в Україні підвищився на 561 гривню.