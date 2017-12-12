Уряд затвердив цьогорічний бюджет Пенсійного фонду
- Сьогодні, 12:30
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Дохід ПФ затверджений на рівні майже 354 млрд гривень
Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2018 рік. Відповідну постанову було прийнято на засіданні уряду в четвер, 11 січня.
Так, затвердженихй дохід ПФУ становить 353,629 млрд гривень. Державні асигнування на фінансування пенсійних програм складають 139,313 млрд гривень. Крім того, уряд скоригував обсяг фонду оплати праці на 4,7% у зв'язку із запланованим збільшенням мінімальної зарплати.
В результаті при встановленні суми єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове соціальне страхування (ЄСВ) враховано фонд оплати праці в сумі 988,9 млрд гривень. Сума ЄСВ з урахуванням коригування зарплатного фонду складе 241 млрд гривень, внесок у пенсійний фонд - 208,3 млрд гривень.
На виплату пенсій у бюджеті фонду передбачено 345,812 млрд гривень.
Раніше міністр соціально політики Андрій Рева заявив, що після осучаснення середній розмір пенсій в Україні підвищився на 561 гривню.