Гройсман пообіцяв значно збільшити пенсії для військових з бойовими заслугами

Для військових, які мають бойові заслуги, пенсія зросте більше ніж на 1,5 тисячі, запевняє Гройсман

Пенсії для військовослужбовців, які мають бойові заслуги, зростуть у декілька разів. Про це заявив прем'єр-міністр Україні Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції. «На часі прийняття нового законодавства щодо пенсій військовослужбовцям. Ми зробили пропозиції Раді національної безпеки і оборони, де виклали зміни, які є можливим і



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Українські військовослужбовці

Для військових, які мають бойові заслуги, пенсія зросте більше ніж на 1,5 тисячі, запевняє Гройсман

Пенсії для військовослужбовців, які мають бойові заслуги, зростуть у декілька разів. Про це заявив прем'єр-міністр Україні Володимир Гройсман на підсумковій прес-конференції.

«На часі прийняття нового законодавства щодо пенсій військовослужбовцям. Ми зробили пропозиції Раді національної безпеки і оборони, де виклали зміни, які є можливим і передбачають осучаснення пенсій для 550 тисяч військових пенсіонерів. Я обіцяв, що ми відразу це подамо як ініціативу після того, як проведемо пенсійну реформу загальної системи. Зараз наша команда працює з РНБО для того, щоб фіналізувати пропозиції, і за нашими попередніми підрахунками, середня пенсія для військовослужбовців зросте на 1,5 тис. грн. Але зрозуміло, що для людей, які мають бойові заслуги, пенсія зросте більше ніж на 1,5 тисячі - вона має зрости в декілька разів», - зазначив Гройсман.

За його словами, коли пропозиції будуть фіналізовані в РНБО, президент зможе внести відповідний законопроект на розгляд Верховної Ради.

«Нам важливо, щоб система була змінена. І навіть якщо цей закон буде прийнято в січні або в лютому, то все одно я наполягаю на тому, щоб перерахунок пенсій відбувся у січні, щоб люди отримали свої кошти», - сказав прем'єр.

На прес-конференції Гройсман також заявив, що торгова блокада Донбасу призвела до зменшення темпів росту ВВП України.

Також, за словами прем’єра, коливання курсу гривні, що спостерігається останнім часом є сезонним явищем.

Окрім цього, Гройсман розповів, що робитиме з литовськими номерами