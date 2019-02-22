Уряд збільшив дотації на корів



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У 2019 році вперше введено часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств зі зберігання та переробки зерна

Кабінет міністрів збільшив дотації на утримання корів з 750 до 900 гривень на голову, а також надав можливість скористатися державною підтримкою на вирощування молодняку великої рогатої худоби, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У повідомленні сказано, що відповідну постанову №110 прийнято урядом ще 30 січня 2019 року.

Зазначається, що Кабмін вдосконалив і деталізував механізм надання державної підтримки за напрямами, які фінансувалися у попередньому році. Зокрема, розмір дотацій на утримання корів збільшено з 750 до 900 гривень за одну голову двічі на рік.

Також уряд надав можливість скористатися державною підтримкою за вирощування молодняку великої рогатої худоби, в тому числі та закупленого.

Крім того, у 2019 році вперше введено часткове відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам вартості будівництва та реконструкції підприємств зі зберігання і перероблення зерна. У відомстві додали, що метою постанови є забезпечення напрями державної підтримки у 2019 році на розвиток галузі тваринництва, стабілізації поголів'я худоби і підвищення його генетичного потенціалу, стимулювання збільшення виробництва продукції тваринництва, а також залучення інвестицій у створення потужностей зі зберігання та перероблення сільськогосподарської продукції, зокрема зерна.

У лютому 2018 року Кабмін затвердив програму підтримки аграрного сектору, що передбачає виділення дотацій у розмірі 6,3 мільярда гривень. З цієї суми 4 мільярди передбачено на підтримку тваринництва, а інші кошти – на компенсацію вартості сільгосптехніки, підтримку фермерства та садівництва.

Зазначимо, що на початку листопада 2018 року Кабмін збільшив дотації найбільшим агрохолдингам в 2018 році на 500 мільйонів гривень - до 1,7 мільярда гривень.

Верховна Рада у прийнятому державному бюджеті на 2019 рік скоротила фінансування державної підтримки аграрного сектора на 1 мільярд гривень - до 5,7 мільярда гривень.

Раніше в Кабміні заявили, що АПК забезпечив надходження 39% всієї валюти України.



