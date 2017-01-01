Уряд змінив прогнози ВВП та інфляції на 2018-2020 роки

Згідно з прогнозом зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%

Уряд прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%. Як повідомляє Урядовий портал, Кабінет міністрів України 1 грудня ухвалив зміни до основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки для використання їх, зокрема, під час опрацювання проекту закону України



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Згідно з прогнозом зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%

Уряд прогнозує зростання ВВП у 2018 році на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році - 4%.

Як повідомляє Урядовий портал, Кабінет міністрів України 1 грудня ухвалив зміни до основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку України на 2018-2020 роки для використання їх, зокрема, під час опрацювання проекту закону України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», а також інших програмних і прогнозних документів.

«Згідно з прогнозом зростання ВВП у 2018 році очікується на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, у 2020 році — 4%, - йдеться у повідомленні.

Поряд із тим, очікуваний індекс споживчих цін (у розрахунку грудень до грудня попереднього року) на 2018 рік прогнозується на рівні 109%, 2019 рік - 106,5%, 2020 рік - 105%.

Мінекономрозвитку також актуалізувало припущення прогнозу щодо поточної макроекономічної ситуації, а саме: прогнози міжнародних фінансових організацій щодо розвитку окремих країн світу та світової економіки в цілому (у бік незначного покращення), прогнозів рівня цін на світових товарних ринках (у бік погіршення).

Відповідно до аналітичних даних зі світових ринків міжнародні експерти сьогодні більш стримано прогнозують цінову динаміку у 2018 році на певні види товарів, зокрема на залізні руди, добрива та пшеницю.

Як відомо, сьогодні уряд затвердив проект держбюджету на 2018 рік

У доопрацьованому проекті Державного бюджету на 2018 рік передбачається виділити на субсидії 64,3 млрд грн.