USAID планує боротися із поширенням впливу РФ в світі



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Для цілей протидії впливу РФ в бюджеті USAID і Державного департаменту до кінця наступного фінансового року передбачається закласти 584 млн доларів

Агентство із міжнародного розвитку США (USAID) обіцяє в найближчому майбутньому представити бачення того, як через інструмент допомоги із розвитку боротися із поширенням впливу РФ в світі.

Про це повідомив глава відомства Марк Грін в рамках слухань в Комітеті закордонних справ Палати представників, пише інформаційне агентство Reuters.

Для цілей протидії впливу РФ в бюджеті USAID і Державного департаменту до кінця наступного фінансового року передбачається закласти 584 млн доларів.

Окрім того, Грін заявив про наміри проводити інформаційну кампанію, метою якої є поширення правдивої інформації про авторитарні механізми фінансування.

Раніше повідомлялося, що штаб президента України Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється президенту РФ Володимиру Путіну.

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах кандидата в президенти Петра Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів».