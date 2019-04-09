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    USAID планує боротися із поширенням впливу РФ в світі

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    USAID планує боротися із поширенням впливу РФ в світі

    Для цілей протидії впливу РФ в бюджеті USAID і Державного департаменту до кінця наступного фінансового року передбачається закласти 584 млн доларів

    Агентство із міжнародного розвитку США (USAID) обіцяє в найближчому майбутньому представити бачення того, як через інструмент допомоги із розвитку боротися із поширенням впливу РФ в світі.

    Про це повідомив глава відомства Марк Грін в рамках слухань в Комітеті закордонних справ Палати представників, пише інформаційне агентство Reuters.   

    Для цілей протидії впливу РФ в бюджеті USAID і Державного департаменту до кінця наступного фінансового року передбачається закласти 584 млн доларів.

    Окрім того, Грін заявив про наміри проводити інформаційну кампанію, метою якої є поширення правдивої інформації про авторитарні механізми фінансування.

    Раніше повідомлялося, що штаб президента України Петра Порошенка запустив перед другим туром виборів агітацію, в якій чинний президент протиставляється президенту РФ Володимиру Путіну.

    Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на бігбордах кандидата в президенти Петра Порошенка – «це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів».

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