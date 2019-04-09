У Порошенка пояснили борди з Путіним



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Прихильники Порошенка в переважній масі свій якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні, вважає радник президента

Радник президента Юрій Бірюков заявив, що поява портрета президента РФ Володимира Путіна на передвиборних бордах Петра Порошенка - це, зокрема, меседж до тих, хто у першому турі проголосував за інших кандидатів.

Таку думку він висловив на своїй Facebook-сторінці.

За його словами, поява нових бордів з Путіним викликала бурхливе обговорення, особливо після заяв Порошенка в ефірі ICTV про те, що «Зеленський не ставленик Кремля».

«Розчарувалися ті, кому сподобалася м'яка риторика на телеефірі. Ага. Тобто, потрібно було Донбасу обіцяти перемир'я і діалог, а Львову обіцяти продовження боротьби», - написав Бірюков.

Радник президента наголосив, що стратегію на другий тур розробляє саме той штаб, який займався проходом Порошенка до другого туру.

«Ядерні прихильники Порошенка в переважній масі свій якраз і ідентифікують головну загрозу країні не в Зеленському, а в Путіні. Путіну вкрай зручна і вигідна слабка фігура в кріслі президента. Підконтрольна кому-небудь. Путіну не обов'язково контролювати безпосередньо», - написав радник.

Він вказує, що новий меседж звернений на «патріотів країни, які в першому турі зробили інший вибір».

Нагадаємо, сьогодні на вулицях з’явились борди з зображенням Порошенка та Путіна і написом «21 квітня. Вирішальний вибір». До цього діючого президента критикували за рекламу, в якій його суперників ототожнювали з прихильниками Путіна.