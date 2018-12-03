Усім 24 полоненим морякам відправили посилки та листи у московське СІЗО
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Розсилка
На допомогу українським морякам зібрано 394 тис. 130 рублів і 52 копійки (близько 165 тис. 535 гривень)
Волонтери у Москві переслали до СІЗО «Лефортово» і «Матросская тишина» незаконно затриманим 24 українським морякам передачі та листи від родичів.
Про це повідомила фотожурналіст і громадська активістка Вікторія Івлева у Facebook.
«Двадцять чотири посилки були відправлені з пошти біля СІЗО «Лефортово», а разом з ними і двадцять чотири листи від батьків. Листи написали вчора, відсканували, переслали мені і тут вже були розкладені по конвертах», - відзначила Івлева.
Вона додала, що листи трьом пораненим морякам, які знаходяться у СІЗО «Матросская тишина», де діє система електронних листів ФСВП-лист, були доставлені ще вчора і знаходяться у цензорів.
Активістка також уточнила список відправлених українським морякам продуктів та письмового приладдя. Крім того, за її словами, усім їм передали по п'ять конвертів з марками в Україну.
При цьому Івлева висловила захоплення вчинком кримськотатарських активістів, які привезли до Москви з окупованого Криму речі українським морякам: «Тисяча сімсот п'ятдесят п'ять кілометрів в один кінець, ось це кидок!».
Зазначимо, що росіяни зібрали 260 тисяч рублів для допомоги полоненим українським морякам.
Як повідомлялося, 25 листопада прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеса до порту Маріуполь. Російські спецназівці обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряки.
Підконтрольні Росії «суди» в окупованому Криму заарештували на два місяці усіх затриманих українських моряків.
Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина».