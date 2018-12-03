Усім 24 полоненим морякам відправили посилки та листи у московське СІЗО



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Нині 21 український військовий знаходиться у московському СІЗО «Лефортово», ще троє поранених також у Москві - у медчастині ізолятора «Матросская тишина»

На допомогу українським морякам зібрано 394 тис. 130 рублів і 52 копійки (близько 165 тис. 535 гривень)

Волонтери у Москві переслали до СІЗО «Лефортово» і «Матросская тишина» незаконно затриманим 24 українським морякам передачі та листи від родичів.

Про це повідомила фотожурналіст і громадська активістка Вікторія Івлева у Facebook.

«Двадцять чотири посилки були відправлені з пошти біля СІЗО «Лефортово», а разом з ними і двадцять чотири листи від батьків. Листи написали вчора, відсканували, переслали мені і тут вже були розкладені по конвертах», - відзначила Івлева.

Вона додала, що листи трьом пораненим морякам, які знаходяться у СІЗО «Матросская тишина», де діє система електронних листів ФСВП-лист, були доставлені ще вчора і знаходяться у цензорів.

Активістка також уточнила список відправлених українським морякам продуктів та письмового приладдя. Крім того, за її словами, усім їм передали по п'ять конвертів з марками в Україну.