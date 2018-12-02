Росіяни зібрали 260 тисяч рублів для допомоги полоненим українським морякам



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Конвоювання українських моряків Фото: REUTERS

Волонтери провідали українців в ув’язненні в перший же день після того, як їх перевезли до Москви

Як тільки стало відомо про переведення заарештованих з окупованого Криму в московську в’язницю «Лефортово» і лікарню «Матроська тиша», активісти оголосили збір коштів.

Пост із закликом допомогти незаконно арештованим в результаті конфлікту в Азовському морі, у facebook опублікувала відома московська громадська активістка правозахисниця Вікторія Івлєва.

Волонтери провідали українців в ув’язненні в перший же день після того, як їх перевезли до російської столиці.

Після того, як вона дізналася про потреби полонених, одразу був опублікований заклик про допомогу у зборі коштів. На нього відгукнулися жителі Москви, інших російських регіонів, з України та далекого зарубіжжя. Менш ніж за добу вдалося зібрати 259 тисяч рублів.

Крім того, відразу знайшлися волонтери, які забажали відвести речі і продукти полоненим українським морякам.

Нагадаємо, раніше член Громадської спостережної комісії Москви Когершин Сагієва заявила, що у московське СІЗО «Лефортово» доставили 21 українського моряка, ще троє перебувають в лікарні СІЗО «Матросская тишина».

Європейський суд з прав людини зобов'язав Росію надати інформацію про полонених українських моряків.

У ВМС ЗСУ заявили, що під час обстрілу українських кораблів у Керченській протоці російські спецпризначенці мали за мету знищити українських військових.