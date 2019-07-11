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    Усім учням 1-4 класів роздадуть світловідбивні жилети

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    <p>Гройсман повідомив, що світловідбивний жилет зроблено з якісних матеріалів</p> - Усім учням 1-4 класів роздадуть світловідбивні жилети

    Гройсман повідомив, що світловідбивний жилет зроблено з якісних матеріалів

    Фото: Facebook Володимира Гройсмана

    Прем’єр Володимир Гройсман закликав батьків слідкувати, щоб їхні діти йшли в школу і зі школи в світловідбивному жилеті

    В школах України учням 1-4 класів подарують по спеціальному світловідбивному жилету.

    Про це 11 липня говориться на сторінці голови уряду у Facebook.

    «З 1 вересня кожному учню 1-4 класів даруємо спеціальний світловідбивний жилет. Це безпека для дитини як учасника дорожнього руху», - повідомив прем’єр Володимир Гройсман.

    Він зауважив, що жилет зроблено з якісних матеріалів, він «індивідуальний для кожного».

    «Закликаю батьків: слідкуйте, щоб дитинка йшла в школу і зі школи в цьому жилеті», - підкреслив прем’єр.

    Нагадаємо, міністр освіти та науки Лілія Гриневич поінформувала, що з січня 2020 року із скасуванням тарифної сітки оплати праці педагогічних працівників зарплата освітян зросте від 28 до 70%.

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