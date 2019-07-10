В уряді розповіли, як зростуть зарплати освітян у 2020 році



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За даними МОН, на 2020 рік на підвищення оплати праці освітян потрібно 21 мільярд грн

З січня 2020 року із скасуванням тарифної сітки оплати праці педагогічних працівників зарплата освітян зросте від 28 до 70%.

Про це на засіданні уряду поінформувала міністр освіти та науки Лілія Гриневич, повідомляє Укрінформ.

«Однією з найменш оплачуваних категорій є молоді вчителі, ми не можемо привести в професію молодих людей. Поки вони кар'єрними сходами дійдуть якогось зростання, проходить 5-6 років, за цей час, навіть якщо їм робота подобається, вони йдуть зі школи», - сказала Гриневич.

Так, за словами міністра, зараз молодий вчитель отримує 5 410 грн (оклад + 10% за престижність та 20% за перевірку зошитів), з 2020 року його місячна зарплата з урахуванням виплат на оздоровлення, додаткової річної винагороди складатиме біля 8 701 грн.

Досвідчені вчителі, які, як правило, отримують 30% за педагогічний стаж, надбавку за престижність у середньому 10% і 20% за перевірку зошитів, зараз мають орієнтовно 8 182 грн. З 1 січня 2020 року вчитель вищої категорії отримуватиме 10 500 грн. Зростання на 28%.

«Таким чином, маємо систему, яка підтягує оплату праці всіх педагогічних працівників», - наголосила Гриневич.

За даними МОН, підвищення окладів інших категорій педпрацівників виглядатиме наступним чином.

Молодий майстер виробничого навчання у закладі профосвіти зараз отримує (посадовий оклад + 10% за престижність, 10% за завідування майстернею) 4540 грн, з 1 січня отримуватиме 7700 грн (зростання на 69%).

Досвідчений майстер виробничого навчання у закладі профосвіти зараз отримує 6 974 грн (оклад + стаж 30%+ 10% за престижність + 10% завідування майстернею) з січня 2020 року отримуватиме 9 800 ( оклад + стаж 30% + 10% за завідування майстерню) (зростання на 40%).

Керівник гуртка без стажу роботи зараз отримує 4173 грн (оклад + 10% за престижність), з 2020 року буде отримувати 5781 грн.

Молодий вихователь дитсадка отримує 4173 грн (оклад + 10% за престижність), у 2020 році отримуватиме 6369 грн (зростання на 52%).

Досвідчений вихователь дитячого садочка зараз отримує 6500 грн (оклад + 21 рік стажу 30% +10% за престижність), у 2020 році буде отримувати 9100 грн ( оклад + 21 рік стажу 30%).

Також на 10% зросте зарплата працівників дошкільної, позашкільної освіти, фахової передвищої освіти.

Загалом за даними МОН, на 2020 рік на підвищення оплати праці освітян потрібно 21 мільярд грн.