В Адміністрації Президента повідомили, яку зарплату отримує Мендель



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Речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель

Посадовий оклад Юлії Мендель встановлено згідно з постановою Кабміну №15 «Питання оплати праці працівників державних органів», зазначили в Адміністрації Президента

Посадовий оклад прессекретарки Президента Володимира Зеленського Юлії Мендель становить 15720 гривень.

Про це повідомляють Українські Новини з посиланням на інформацію, яка надійшла від Адміністрації Президента.

В АП повідомили, що посадовий оклад прессекретарки Президента Юлії Мендель встановлено в розмірі 15720 гривень, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 18 січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський своїм указом №350/2019 призначив своїм прессекретарем Юлію Мендель.

Всього на посаду прессекретаря президента претендували майже чотири тисячі конкурсантів, з якими працювала окрема HR-команда. Кандидатів оцінювали за такими критеріями: володіння українською та англійською мовами, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, наявність вищої освіти, дикція, манера викладу думки, швидкість реакції, розуміння політичних процесів в Україні та світі, стійкість до стресів, світоглядні позиції та почуття гумору.

Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, навчалася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

3 червня Мендель провела перший брифінг для журналістів біля будівлі Адміністрації Президента.