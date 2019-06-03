Прес-секретар Зеленського розповіла, що Пінчук робив в Адміністрації президента



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Перша зустріч Володимира Зеленського з олігархом відбулась з приводу повернення Леоніда Кучим в переговорну групу

Олігарх Віктор Пінчук дійсно відвідував Адміністрацію президента України. Цю інформацію підтвердила новообраний прес-секретар Зеленського Юлія Мендель під час свого першого брифінгу.

«Віктор Пінчук дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому запропонована», - розповіла вона.

«Відбулось це обговорення і сьогодні ми бачимо результат цієї зустрічі», - додала Мендель.

Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну груп з врегулювання конфлікту на Донбасі. Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.