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    Політика

    Прес-секретар Зеленського розповіла, що Пінчук робив в Адміністрації президента

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    Прес-секретар Зеленського розповіла, що Пінчук робив в Адміністрації президента

    Перша зустріч Володимира Зеленського з олігархом відбулась з приводу повернення Леоніда Кучим в переговорну групу

    Олігарх Віктор Пінчук дійсно відвідував Адміністрацію президента України. Цю інформацію підтвердила новообраний прес-секретар Зеленського Юлія Мендель під час свого першого брифінгу.

    «Віктор Пінчук дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому запропонована», - розповіла вона.

    «Відбулось це обговорення і сьогодні ми бачимо результат цієї зустрічі», - додала Мендель.

    Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну груп з врегулювання конфлікту на Донбасі. Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

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