Прес-секретар Зеленського розповіла, що Пінчук робив в Адміністрації президента
Перша зустріч Володимира Зеленського з олігархом відбулась з приводу повернення Леоніда Кучим в переговорну групу
Олігарх Віктор Пінчук дійсно відвідував Адміністрацію президента України. Цю інформацію підтвердила новообраний прес-секретар Зеленського Юлія Мендель під час свого першого брифінгу.
«Віктор Пінчук дійсно приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він з другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка була йому запропонована», - розповіла вона.
«Відбулось це обговорення і сьогодні ми бачимо результат цієї зустрічі», - додала Мендель.
Нагадаємо, 3 червня Володимир Зеленський вмовив Леоніда Кучму повернутись в Тристоронню контактну груп з врегулювання конфлікту на Донбасі. Другий президент покинув її в жовтні 2018 року з огляду на 80-річний вік. Кучма був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.