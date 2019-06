Зеленський вже призначив прес-секретаря



В конкурсі на посаду прес-секретаря президента, де на одну посаду було 4 тис. претендентів, перемоглда Юлія Мендель

Президент Володимир Зеленський видав указ про призначення свого прес-секретаря. Відповідний указ №350/2019 опублікований на сайті глави держави.

«Призначити Мендель Юлію Володимирівну прес-секретарем президента України», - сказано в указі.

«Якщо хочеш змін – бери й роби. Рада долучитися до команди Володимира Зеленського. Зробимо все можливе, щоб бути якомога відкритішими для людей і для медіа», – прокоментувала своє призначення Мендель.

Всього на посаду прес-секретаря президента претендували майже чотири тисячі конкурсантів, з якими працювала окрема HR-команда. Кандидатів оцінювали за такими критеріями: володіння українською та англійською мовами, грамотність, досвід роботи в суміжних професіях, наявність вищої освіти, дикція, манера викладу думки, швидкість реакції, розуміння політичних процесів в Україні та світі, стійкість до стресів, світоглядні позиції та почуття гумору.

Нагадаємо, Юлії Мендель 32 роки. Вона народилася в Херсоні, навчалася журналістиці в Києві. У різний час працювала на телеканалах ICTV, «Еспрессо-ТВ» та «Інтері». Кілька років як журналіст співпрацює з The New York Times. Писала для українського Forbes і американського Politico.

У колонці для ТСН.uа Мендель розповідала, що переломним моментом у її кар'єрі в 2016 році стала поїздка на тренінг для журналістів до Єльського університету, США. Там вона отримала важливі зв'язки та зрозуміла, як працювати з міжнародними ньюзрумами. За рік до цього, у 2015 році, за програмою Міжнародного інституту преси вона та ще дев'ять журналістів з різних країн побували в редакціях головних американських медіа: The Wall Street Journal, The New York Times, CNN.

У 2016-му Мендель стала героїнею новин про сексуальні домагання. На своїй сторінці у Facebook вона написала про непристойні коментарі на її адресу від незнайомого чоловіка. Цей пост зібрав сотні коментарів і викликав бурхливу дискусію про те, чи варто про такі випадки розповідати публічно.

Серед Facebook-друзів журналістки — колеги з різних видань і телеканалів, політики та громадські активісти. «Товаришує» вона й з заступником голови Адміністрації президента, в минулому сценаристом «Студії «Квартал-95» Юрієм Костюком і відомим технологом Микитою Потураєвим. Він консультував «ЗеКоманду» під час передвиборчої кампанії.

Пости Мендель у Twitter зважені та майже безособові. Останнім часом вона, як і всі українські журналісти, багато писала про президентські вибори та їхніх головних учасників — Зеленського, Порошенка, Тимошенко. У попередні роки Мендель закликала звільнити Надію Савченко з російського полону, писала про проблеми учасників АТО, публікувала селфі з відомими політиками та журналістами.