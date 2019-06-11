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    В Адміністрації президента вирішують долю суддів?

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    В Адміністрації президента вирішують долю суддів?
    Фото: Главком

    На Банкову «для проведення розмов» було запрошено трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої Ради правосуддя

    У вівторок, 11 червня, до Адміністрації президента «для проведення розмов» було запрошено трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої Ради правосуддя - Віктора Шапрана, Миколу Худика, Андрія Овсієнка та члена Третьої дисциплінарної палати Павла Гречківського.

    Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел у Вищій Раді правосуддя.

    За словами інформаторів, мова йшла про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді внесення подання про звільнення з посад кількох суддів. Однак прізвища цих суддів наразі невідомі.

    Як відомо, Вища рада правосуддя (до 2016 Вища рада юстиції) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

    Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський взявся за членів Вищої ради правосуддя Порошенка.

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