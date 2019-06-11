В Адміністрації президента вирішують долю суддів?



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Фото: Главком

На Банкову «для проведення розмов» було запрошено трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої Ради правосуддя

У вівторок, 11 червня, до Адміністрації президента «для проведення розмов» було запрошено трьох секретарів Дисциплінарних палат Вищої Ради правосуддя - Віктора Шапрана, Миколу Худика, Андрія Овсієнка та члена Третьої дисциплінарної палати Павла Гречківського.

Про це «Главкому» стало відомо з власних джерел у Вищій Раді правосуддя.

За словами інформаторів, мова йшла про притягнення до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді внесення подання про звільнення з посад кількох суддів. Однак прізвища цих суддів наразі невідомі.

Як відомо, Вища рада правосуддя (до 2016 Вища рада юстиції) - колегіальний, незалежний конституційний орган державної влади та суддівського врядування, який діє в Україні на постійній основі для забезпечення незалежності судової влади, її функціонування на засадах відповідальності, підзвітності перед суспільством, формування доброчесного та високопрофесійного корпусу суддів, додержання норм Конституції і законів України, а також професійної етики в діяльності суддів і прокурорів.

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський взявся за членів Вищої ради правосуддя Порошенка.