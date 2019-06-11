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    Політика

    Зеленський взявся за членів Вищої ради правосуддя Порошенка

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    Зеленський взявся за членів Вищої ради правосуддя Порошенка

    Президент звільнив членів Вищої Ради Правосуддя, призначених Порошенком в останній тиждень його роботи

    Президент Володимир Зеленський скасував укази п'ятого президента України Петра Порошенка про призначення членами Вищої ради правосуддя (ВРП) Михайла Ісакова та Андрія Василенка.

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    Про це йдеться в указах президента №358/2019 і №359/2019 від 10 червня про скасування указів, які видав Петро Порошенко 13 травня 2019 року (№217 і №218).

    Іншим указом №357/2019 Зеленський оголосив відкритий конкурс з добору кандидатів в  члени Вищої ради правосуддя по квоті президента. 

    Минулого місяця Порошенко цими указами призначив членами Вищої ради правосуддя Андрія Василенка (член ВККС з 2015 року) та Михайла Ісакова (професор Донецького юридичного інституту МВС).

    Вища рада правосуддя, серед іншого, вносить подання про призначення судді на посаду, ухвалює рішення про звільнення судді з посади, надає згоду на затримання судді чи утримання його під вартою. ВРП складається з двадцяти одного члена, з яких двох призначає президент.

     

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