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    На воєнному аеродромі Таганрогу пролунав вибух. Пошкоджено ворожий Іл-76

    Летовище у Таганро - На воєнному аеродромі Таганрогу пролунав вибух. Пошкоджено ворожий Іл-76
    Летовище у Таганро

    Очевидці повідомляють про вибух на летовищі у Таганрозі

    В аеропорті російського Таганрогу пролунав вибух. Про це повідомили місцеві мешканці. На відео, які з’явилися у соціальних мережах, можна побачити військово-транспортний літак Іл-76, біля якого помітно дим. Російські пропагандисти з інформагентства ТАСС заявляють, що була збита ракета, випущена з України. Офіційно влада ніяк не прокоментувала інцидент. Місцеві мешканці не знають причину вибуху.

    Як повідомлялося раніше, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.

    Теги: вибух літак
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    На воєнному аеродромі Таганрогу пролунав вибух. Пошкоджено ворожий Іл-76