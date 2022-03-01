На воєнному аеродромі Таганрогу пролунав вибух. Пошкоджено ворожий Іл-76

Очевидці повідомляють про вибух на летовищі у Таганрозі

В аеропорті російського Таганрогу пролунав вибух. Про це повідомили місцеві мешканці. На відео, які з’явилися у соціальних мережах, можна побачити військово-транспортний літак Іл-76, біля якого помітно дим. Російські пропагандисти з інформагентства ТАСС заявляють, що була збита ракета, випущена з України. Офіційно влада ніяк не прокоментувала інцидент. Місцеві мешканці не знають причину вибуху.

Як повідомлялося раніше, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві.