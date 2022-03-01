Росія в агонії: міноборони країни-агресорки заявило, що обстріляє будівлі СБУ

Низка російських ЗМІ ще кілька днів тому писала, що будівля 72-го навчального центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ в Броварах знищена

Міністерство оборони країни-агресорки РФ заявило, що хоче завдати авіаційних ударів по будівлі 72-го головного центру інформаційних психологічних операцій та по об'єктах Служби безпеки України в Києві. Про це пишуть російські ЗМІ та BBC News.

Міноборони РФ каже, що з початку війни зросла кількість інформаційних атак на російські держустанови, а росіянам безперервно дзвонять із погрозами.

Російське відомство заявляє, для цих атак використовують апаратно-програмні комплекси та засоби зв'язку у Києві, тож Міноборони РФ вирішило «завдати ударів високоточною зброєю».

Відомство країни-агресора попросило громадян, які працюють у цих будівлях, і мирних громадян, що живуть поруч, покинути будинки.

Варто зазначити, що низка російських ЗМІ ще кілька днів тому писала, що будівля 72-го навчального центру інформаційно-психологічних операцій ЗСУ в Броварах знищена або зазнала великих руйнувань.

Реакції українських структур на цю заяву Міноборони РФ поки немає. Однак міністр оборони України Олексій Резніков сьогодні повідомив, що російські окупанти готуються найближчим часом запустити масштабну інформаційно-психологічну операцію. «Спочатку вони планують влаштувати перебої зв'язку. Після цього будуть масово кинуті фейкові повідомлення про те, що українське військово-політичне керівництво начебто погодилося на капітуляцію. На «підтвердження» цього фейку поширюватимуться начебто підписані «документи», а також змонтовані фейкові відеоролики», – розповів міністр.

Резніков зазначив, що все це брехня. «Багато тих, хто розраховував взяти Київ за 2-3 доби, вже у пеклі. Міцно тримаймо зброю! Продовжуємо опір!» – додав він.

Триває шоста доба російського воєнного вторгнення проти України. Колони броньованої техніки російських агресорів уповільнили темпи наступу та мають проблеми з забезпеченням на території України. Війська противника не мають системного підвозу палива та боєприпасів.

Станом на 12.00 01.03.2022 орієнтовні втрати озброєння та військової техніки противника ЗС РФ склали: літаків – 29 од., гелікоптерів – 29 од., танків ‒ 198 од., ББМ ‒ 846 од., арт. систем – 77, засобів ППО – 7 од., РСЗВ – 24 од., БПЛА – 3 од., АТТ – 305 од., цистерн з ПММ – 60 кораблів, катерів – 2.

Мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста та розповів про оборону від російських окупантів. Кличко закликав всіх зберігати витримку, не виходити без крайньої потреби на вулиці та за сигналу тривоги перебувати в укриттях.

Також нагадаємо, що ЗСУ знищили техніку окупантів на Бердянському аеродромі.