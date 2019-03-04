В аеропорту Маніли виявили понад 1500 живих черепах, обмотаних скотчем



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Черепах, знайдених у чотирьох предметах багажу, оцінили у понад 4,5 млн песо (понад 86 тисяч доларів)

Екзотичні черепахи були передані до відділу моніторингу переміщення диких тварин

У Філіппінах правоохоронці вилучили понад 1500 живих черепах, знайдених в аеропорту Маніли.

Про це повідомляє бюро митної служби країни в аеропорту.

Випадок стався 3 березня.

«Бюро митного контролю міжнародного аеропорту Маніли імені Ніноя Акіно вилучило 1529 живих екзотичних черепах і передало їх до відділу моніторингу переміщення диких тварин у другому терміналі аеропорту», - розповіли філіппінські митники.

Зазначається, що понад 1500 живих черепах (видів і підвидів Черепаха зірчаста, Черепаха вугільна, Шпороносна черепаха, Червоновуха прісноводна черепаха) були знайдені у залишеному багажі невідомого пасажира з рейсу із Гонконгу.

Черепах, знайдених у чотирьох предметах багажу, оцінили у понад 4,5 млн песо (понад 86 тисяч доларів).

Поліція вважає, що сумки були залишені після того, як перевізник дізнався про суворе покарання за незаконне перевезення диких тварин.

Раніше повідомлялося, що житель Лівану намагався вивезти з України через «Бориспіль» 1600 щиглів.

Джерело: УНН