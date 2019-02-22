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    В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет

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    <div class="post-item__photo-author">Один з пасажирів намагався провезти із собою в багажі пістолет</div> - В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет
    Один з пасажирів намагався провезти із собою в багажі пістолет
    Фото: Facebook/Fedor Barna

    Громадянина, якому належав багаж, затримали

    При огляді багажу одного з пасажирів у Миколаївському міжнародному аеропорту у п'ятницю, 22 лютого, знайшли пістолет.

    Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов'язків директора аеропорту Федір Барна. 

    За його словами, чоловік прямував на відпочинок разом з родиною. 

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    В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет
    В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет
    В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет
    В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет

    Пістолет виявили співробітники аеропорту під час проведення контролю авіаційної безпеки. 

    Громадянина, якому належав багаж, затримали.

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