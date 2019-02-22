В аеропорту Миколаєва у туриста знайшли пістолет



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Один з пасажирів намагався провезти із собою в багажі пістолет Фото: Facebook/Fedor Barna

Громадянина, якому належав багаж, затримали

При огляді багажу одного з пасажирів у Миколаївському міжнародному аеропорту у п'ятницю, 22 лютого, знайшли пістолет.

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook повідомив виконувач обов'язків директора аеропорту Федір Барна.

За його словами, чоловік прямував на відпочинок разом з родиною.

Пістолет виявили співробітники аеропорту під час проведення контролю авіаційної безпеки.

Громадянина, якому належав багаж, затримали.

Раніше повідомлялося, що прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері. У результаті поглибленого огляду транспортного засобу «Volkswagen», що прибув в контейнері на одному з теплоходів транзитом зі США, прикордонники Одеського загону виявили 9-мм револьвер марки «Rossi» бразильського виробництва.

Напередодні спецназ у Харкові затримав озброєну банду. За даними правоохоронців, до складу угруповання входили мешканці Харківської області у віці від 33 до 40 років. Їх, зокрема підозрюють у нападі на журналіста в кінці минулого року і підготовці нападів на представників громадських організацій Харківської області.