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    Прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері

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    Прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері

    Кримінальний сюрприз в автівці

    В пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення «Визирка», що знаходиться поблизу м. Южне, прикордонники спільно з представниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області виявили зброю.

    Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

    Під час заходів прикордонного контролю спрацював службовий собака, який натренований на пошук зброї та вибухових речовин. У результаті поглибленого огляду транспортного засобу «Volkswagen», що прибув в контейнері на одному з теплоходів транзитом зі США, прикордонники Одеського загону виявили 9-мм револьвер марки «Rossi» бразильського виробництва.

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    Прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері
    Прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері

    Зброю передано співробітникам Нацполіції.

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