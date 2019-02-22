Прикордонники Одеського загону виявили зброю в автомобілі, який прибув у контейнері



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Кримінальний сюрприз в автівці

В пункті контролю для міжнародного морського вантажного сполучення «Визирка», що знаходиться поблизу м. Южне, прикордонники спільно з представниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області виявили зброю.

Про це інформує прес-служба ДПСУ, повідомляє «Главком».

Під час заходів прикордонного контролю спрацював службовий собака, який натренований на пошук зброї та вибухових речовин. У результаті поглибленого огляду транспортного засобу «Volkswagen», що прибув в контейнері на одному з теплоходів транзитом зі США, прикордонники Одеського загону виявили 9-мм револьвер марки «Rossi» бразильського виробництва.

Зброю передано співробітникам Нацполіції.