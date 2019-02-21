Спецназ у Харкові затримав озброєну банду
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Розсилка
Силовики затримали групу людей, яких підозрюють у нападі на журналіста і організації нападів на активістів
Поліція Харкова спільно з бійцями спецпідрозділу КОРД затримали озброєне угруповання, яке підозрюють у злочинній діяльності. Про це в четвер, 21 лютого, повідомляє прес-служба поліції.
У затриманих вилучили два автомати Калашникова, пістолети, гранату Ф-1, травматичну і холодну зброю, а також інші речові докази.
За даними правоохоронців, до складу угруповання входили мешканці Харківської області у віці від 33 до 40 років. Їх, зокрема підозрюють у нападі на журналіста в кінці минулого року і підготовці нападів на представників громадських організацій Харківської області.
Поліція встановила, що автоматична зброя потрапила до затриманих із зони бойових дій на Донбасі.
Затриманим готується підозра у скоєнні злочинів за трьома статтями і обрання запобіжного заходу.