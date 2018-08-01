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    В Афганістані в результаті атаки бойовиків загинуло 15 осіб

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    <span>Вибухи в Афганістані&nbsp;</span> - В Афганістані в результаті атаки бойовиків загинуло 15 осіб
    Фото: twitter.com/southernriverinanews.com.au
    Вибухи в Афганістані 

    В результаті серії нападів на місто деякі з тіл «спалені до невпізнання»

    В результаті нападу бойовиків на будівлю афганського уряду в Джелалабаді загинуло щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє агентство AFP.

    Чиновники заявили, що в результаті нападу і самогубства бойовиків число жертв становить щонайменше 15 осіб.

    В результаті серії нападів на місто деякі з тіл «спалені до невпізнання».

    Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за атаку. 

    Навпаки рух Талібан відразу після інциденту в Джелалабаді виступив із заявою, якою повністю заперечував свою причетність до неї. Тому в даній атаці на відділення в справах біженців бачать спробу «Ісламської держави» в Афганістані показати свою важливість.

    Нагадаємо, в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, в заручниках десятки людей. Напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам.

    Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.

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