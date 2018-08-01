В Афганістані в результаті атаки бойовиків загинуло 15 осіб



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Фото: twitter.com/southernriverinanews.com.au Вибухи в Афганістані

В результаті серії нападів на місто деякі з тіл «спалені до невпізнання»

В результаті нападу бойовиків на будівлю афганського уряду в Джелалабаді загинуло щонайменше 15 осіб. Про це повідомляє агентство AFP.

Чиновники заявили, що в результаті нападу і самогубства бойовиків число жертв становить щонайменше 15 осіб.

В результаті серії нападів на місто деякі з тіл «спалені до невпізнання».

Жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальності за атаку.

Навпаки рух Талібан відразу після інциденту в Джелалабаді виступив із заявою, якою повністю заперечував свою причетність до неї. Тому в даній атаці на відділення в справах біженців бачать спробу «Ісламської держави» в Афганістані показати свою важливість.

Нагадаємо, в Афганістані бойовики штурмували будівлю уряду, в заручниках десятки людей. Напад почався з того, що до будівлі під'їхав чорний автомобіль, з нього вийшло троє бойовиків, один з яких підірвав себе біля воріт, щоб відкрити дорогу іншим нападникам.

Через кілька хвилин вибухнув автомобіль, поранивши людей на вулиці.