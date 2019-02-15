В Афганістані загинули понад три тисячі українських військових, – Полторак



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27 грудня 1979 року за рішенням керівництва СРСР радянські війська вторглись на територію Афганістану

У війні на території іншої держави взяло участь понад 160 тисяч українських військовослужбовців

Понад 160 тисяч українських військових, з яких загинуло 3 тисячі, виконували службові обов’язки на території Афганістану.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр оборони Степан Полторак.

«Україна сьогодні вшановує учасників бойових дій, яким волею долі судилося виконувати службові обов’язки на терені інших держав. Сотні тисяч українців, які брали участь у таких небезпечних місіях, показували приклад відваги, мужності та сміливості. Ми пишаємося нашими співвітчизниками, для яких честь, гідність та обов’язок становлять сенс життя», - наголосив Полторак.

Він нагадав, що 30 років тому завершилося складне і неоднозначне випробування Афганістаном. У війні на території іншої держави взяло участь понад 160 тисяч українських військовослужбовців, понад 3 тисячі з яких загинули.

Полторак також відзначив, що на сьогодні чимало воїнів-афганців, учасників інших закордонних воєнних місій долучилися до лав добровольців та українського війська, аби зі зброєю в руках боронити рідну землю на Сході України. Значна частина цих ветеранів стали волонтерами і потужно допомагають нашій армії, зазначає Полторак.