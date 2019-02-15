Україна 15 лютого вшановує учасників бойових дій за кордоном



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Окрім афганської, за часів СРСР українські військові брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 держав

В Україні 15 лютого відзначають День вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Його встановлено згідно з указом президента від 11 лютого 2004 року.

Ця дата вибрана не випадково: 15 лютого 1989 року завершилась радянська військова інтервенція в Афганістан. Через горнило тієї війни пройшли 160 тисяч українців, 12 тисяч з них дістали поранення, контузії, а 3360 не повернулися до своїх домівок.

Окрім афганської, за часів СРСР українські військові брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах на території 16 держав – вони виконували «інтернаціональний» обов’язок у Чилі, Іспанії, Єгипті, В’єтнамі, Ефіопії, Сирії, Анголі, Мозамбіку, на острові Куба та в інших «гарячих» точках.

Після здобуття Україною незалежності наші військові фахівці стали учасниками багатьох миротворчих місій. За даними Міністерства оборони, з 1992 року у міжнародних миротворчих операціях узяли участь майже 44 тис. військовослужбовців.