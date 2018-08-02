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    В Air France оцінили збитки від страйків робітників

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    В Air France оцінили збитки від страйків робітників

    15 днів страйків у період з лютого по червень обійшлися компанії у 335 млн євро

    Французька авіакомпанія Air France зазнала 335 мільйонів євро збитків через страйки своїх працівників, що відбувалися в період з лютого по червень цього року з вимогою підвищення зарплати.

    Про це повідомляє franceinfo з посиланням на дані Air France.

    «15 днів страйків у період з лютого по червень обійшлися компанії у 335 млн євро. Ситуація не може поки що бути вирішеною, оскільки згоди між керівництвом компанії та профспілками щодо підвищення зарплати немає», - повідомили в авіакомпанії.

    Наразі досягнуто домовленості про лояльність щодо проведення страйків на час відпусток.

    Тим часом у компанії Air France нині немає генерального директора, оскільки через неможливість домовитися із страйкарями та несприйняття ними плану вирішення ситуації, запропонованого колишнім генеральним директором Жаном-Марком Жанайяком, він пішов у відставку.

    Очікується, що нового директора буде призначено у вересні.

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