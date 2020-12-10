В Албанії поліція вбила парубка за порушення карантину. Місцеві протестують

Чоловіка застрелили приблизно за 100 метрів від його дому

Поліція Албанії застрелила 25-річного Клодіана Рашу за порушення комендантської години в країні. Через це 9 грудня в столиці Тирані спалахнули масові протести, пише Euronews.

За словами силовиків, Рашу нібито не виконав наказ зупинитися. Чоловіка застрелили приблизно за 100 метрів від його дому.

Учасники Молодіжного форуму Демократичної партії влаштували акції протесту під Міністерством внутрішніх справ. Вони наполягають на справедливому розслідуванні вбивства та хочуть, щоби голова місцевої поліції подав у відставку.

«Вчинення такого вбивства є безвідповідальним. Ми хочемо справедливості для Клодіана і вимагаємо, щоби Сандер Ллешай, міністр внутрішніх справ Албанії, подав у відставку», – заявив один із протестувальників.

Нагадаємо, в листопаді через погіршення ситуації з коронавірусом Албанія запровадила комендантську годину. Усього від початку пандемії в Албанії виявили 45 188 заражених. Станом на 10 грудня в країні зафіксували 951 смертельний випадок.

Зазначимо, що схожі суворі карантинні обмеження діють у Туреччині. Президент країни Реджеп Таїп Ердоган посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.