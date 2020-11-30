Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю у вихідні

Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні

Комендантська година у Туреччині починається з 21:00 п'ятниці і продовжиться до 05:00 понеділка

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.

Про це пише Reuters.

Так, у будні дні громадянам не можна залишати будинки з 21:00 до 05:00. Тепер же на вихідних їм взагалі забороняється виходити з дому – комендантська година починається з 21:00 п'ятниці і продовжиться до 05:00 понеділка. Тобто жителі Туреччини в суботу та неділю перебуватимуть у повній ізоляції.

Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні.

За останніми даними, в Туреччині зареєстровано 608 тисяч випадків Covid-19, 400 тисяч осіб одужали, померли – 13,5 тисяч осіб.

До слова, МОЗ не планує продовжувати в Україні карантин вихідного дня.