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    У світі

    Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю у вихідні

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    <p><span>Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні</span></p> - Повна ізоляція: у Туреччині заборонили виходити на вулицю у вихідні

    Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні

    Комендантська година у Туреччині починається з 21:00 п'ятниці і продовжиться до 05:00 понеділка

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган посилив комендантську годину, введену через пандемію коронавірусу. Жителі країни на вихідних перебуватимуть у повній ізоляції.

    Про це пише Reuters.

    Так, у будні дні громадянам не можна залишати будинки з 21:00 до 05:00. Тепер же на вихідних їм взагалі забороняється виходити з дому – комендантська година починається з 21:00 п'ятниці і продовжиться до 05:00 понеділка. Тобто жителі Туреччини в суботу та неділю перебуватимуть у повній ізоляції.

    Жорсткі обмеження введені після того, як нові випадки захворювання і смерті від коронавірусу досягли рекордних максимумів за останні тижні.

    За останніми даними, в Туреччині зареєстровано 608 тисяч випадків Covid-19, 400 тисяч осіб одужали, померли – 13,5 тисяч осіб.

    До слова, МОЗ не планує продовжувати в Україні карантин вихідного дня.

    Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган вихідні президент коронавірус комендантська година
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