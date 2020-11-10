Албанія на три тижні вводить комендантську годину через коронавірус

Повідомляється, що з 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 06:00

Заходи будуть діяти по всій країні

У зв'язку з погіршенням ситуації з Covid-19 в Албанії на три тижні вводять комендантську годину. Про це пише exit.al.

Повідомляється, що з 11 листопада всім громадянам заборонено покидати свої будинки з 22:00 до 06:00. Бари і ресторани також буде закрито з 22:00 до 06:00, за винятком доставки їжі. Також албанцям рекомендують працювати з дому.

Нові заходи набудуть чинності в середу і будуть діяти протягом 3 тижнів. Заступник міністра охорони здоров'я Міра Ракачоллі заявила, що заходи були вжиті у зв'язку з зростанням числа нових заражень. Вона додала, що школи закривати не будуть, оскільки вони не є осередками зараження.

Зазначимо, що в неділю в Албанії було зафіксовано новий добовий рекорд. Крім того, за останні п'ять тижнів з початку пандемії в Албанії було зареєстровано 44% від загального числа випадків захворювання і 30% смертей.

Нагадаємо, у Білорусі почалася друга хвиля коронавірусу Covid-19, місцева система охорони здоров'я до неї готова.

До слова, Ліван вводить повторний жорсткий карантин.

Крім того, Угорщина посилить комендантську годину та закриє ресторани.

Нагадаємо, що Угорщина ввела додаткові обмеження на в’їзд до країни через комендантську годину.

Як повідомлялося, з 4 листопада в Угорщині ввели комендантську годину через коронавірус.

Крім того, Португалія вводить надзвичайний стан через спалах коронавірусу.

Зазначимо, що спалах коронавірусу наразі спостерігається в багатьох країнах Європи. Зокрема й у ФРН. Канцлерка цієї країни Ангела Меркель зазначила, що Німеччина не готова до повторного локдауну, але карантин посилять.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив комендантську годину в Парижі і ще восьми містах.