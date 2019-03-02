В Алжирі під час протесту були поранені майже 200 осіб



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Один з протестувальників помер від серцевого нападу

В Алжирі під час протесту проти рішення чинного президента країни Абдельазіза Бутефліки балотуватися на п'ятий термін щонайменше 183 людини отримали поранення.

Про це повідомляє видання APS.

За даними Міністерства охорони здоров'я Алжиру, в результаті масових акцій протесту у п'ятницю, 1 березня, щонайменше 183 демонстранти були травмовані.

Один з протестувальників помер від серцевого нападу.

Зазначається, що протести відбувалися мирно. Проте поблизу президентського палацу в місті Алжир, між протестувальниками та правоохоронцями виникли сутички.

Як повідомляється, акції протесту в Алжирі тривають вже майже тиждень, проте наймасовіші протести відбулися саме вчора, 1 березня. Участь в акціях протесту взяли декілька десятків тисяч осіб, які висловлювали невдоволення рішенням президента Бутефліки вкотре балотуватися на посаду.

Бутефліка, який перебуває на посаді з 1999 року, на публіці з’являвся лише кілька разів після перенесеного інсульту у 2013 році.

Правляча партія FLN висунула Бутефліку кандидатом у президенти. Кілька політичних партій, профспілок та бізнес-організацій вже заявили, що підтримають його, і він, як очікується, легко виграє вибори, оскільки опозиція залишається слабкою та розділеною.

Нагадаємо, президент Сенегалу Маккі Салл виграв вибори у першому турі, що відбувся у неділю, хоча два його головних конкуренти готові оскаржити результат.