В Алжирі журналісти протестували проти цензури напередодні виборів, є затримані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Алжиру Абделазіз Бутефліка планує балотуватися на п’ятий термін

Поліція Алжиру заарештувала близько 10 журналістів в ході акції протесту проти цензури.

Про це 28 лютого повідомляє AFP.

В четвер в Алжирі пройшов мітинг у зв'язку з цензурою висвітлення протестів через балотування президента Абделазіза Бутефліки на п’ятий термін.

Як зазначається, близько ста журналістів, які працюють у державних і приватних ЗМІ, приєдналися до демонстрації в центральній частині Алжира через обмеження, які, за їхніми словами, були накладені керівниками ЗМІ на висвітлення протестів у країні, які почалися минулої п'ятниці.

Тоді тисячі людей вийшли на вулиці Алжира проти рішення 81-річного Бутефліки балотуватися на президентських виборах 18 квітня.

Протягом кількох днів державні і приватні телеканали, близькі до уряду, мовчали про протести.

Бутефліка, який перебуває на посаді з 1999 року, на публіці з’являвся лише кілька разів після перенесеного інсульту у 2013 році.

Правляча партія FLN висунула Бутефліку кандидатом у президенти. Кілька політичних партій, профспілок та бізнес-організацій вже заявили, що підтримають його, і він, як очікується, легко виграє вибори, оскільки опозиція залишається слабкою та розділеною.

Нагадаємо, президент Сенегалу Маккі Салл виграв вибори у першому турі, що відбувся у неділю, хоча два його головних конкуренти готові оскаржити результат.

Джерело: Укрінформ