В американській армії з’явився найбільший у світі безпілотний корабель

ВМФ США отримали безпілотний корабель Sea Hunter, призначений для відстеження підводних човнів

У США з'явилася «ідеальна зброя» проти ворожих підводних човнів. Про це повідомляє The National Interest. Як зазначається, ВМФ США отримали безпілотний корабель Sea Hunter, призначений для відстеження підводних човнів. Видання зазначає, що судно є найбільшим безпілотним кораблем в світі. Зазначається, що корабель може бути



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Судно Sea Hunter

ВМФ США отримали безпілотний корабель Sea Hunter, призначений для відстеження підводних човнів

У США з'явилася «ідеальна зброя» проти ворожих підводних човнів.

Про це повідомляє The National Interest.

Як зазначається, ВМФ США отримали безпілотний корабель Sea Hunter, призначений для відстеження підводних човнів. Видання зазначає, що судно є найбільшим безпілотним кораблем в світі.

Зазначається, що корабель може бути прийнятий на озброєння вже в цьому році.

До слова, ВМФ Росії отримає перший корвет «Гремящий» у 2018 році.

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