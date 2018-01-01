В анексованому Криму співробітники ФСБ затримали кримських татар

Кримських татар затримали нібито за підозрою «в участі в терористичній організації»

На території анексованого РФ Криму у Верхньосадовому співробітники ФСБ затримали кримських татар Рустема Таїрова та Рустема Мурасова. Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк. Згідно з повідомленням, їх затримали на заправці «Атан» нібито за підозрою «в участі в терористичній організації». Наразі всіх затриманих



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кримських татар затримали нібито за підозрою «в участі в терористичній організації»

На території анексованого РФ Криму у Верхньосадовому співробітники ФСБ затримали кримських татар Рустема Таїрова та Рустема Мурасова.

Про це повідомив журналіст Антон Наумлюк.

Згідно з повідомленням, їх затримали на заправці «Атан» нібито за підозрою «в участі в терористичній організації».

Наразі всіх затриманих відпустили. Також силовики відпустили активістів, які приїхали підтримати затриманих.

Нагадаємо, 26 січня в підконтрольному Росії Центральному райсуді Сімферополя відбулося перше засідання за позовом російського заступника міністра інформаційної політики Криму Максима Балацького до громадського активіста Олександра Таліпова. Позивач вимагає спростувати озвучену відповідачем інформацію про офшорну компанію, що належить чиновнику, а також виплатити йому моральну компенсацію.

Як повідомлялося, російські силовики в анексованому Росією Криму затримали 248, оштрафували 99 і заарештували 42 кримських татар у 2017 році.