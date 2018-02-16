В анексованому Криму у ДТП загинули семеро людей
- Сьогодні, 00:29
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На трасі Керч - Феодосія зіткнулися три вантажівки і автомобіль
Унаслідок зіткнення трьох вантажівок і легкового автомобіля в Ленінському районі Криму загинули сім людей.
Про це повідомляють місцеві екстрені служби.
Аварія сталася близько 20:00 на 367-му кілометрі траси Керч - Феодосія у села Ленінське. Як повідомляє «РИА Новости», загинув водій однієї з вантажівок і шість людей в легковому автомобілі.
Попередньо, серед них — троє дітей. Водій ще однієї вантажівки госпіталізований у важкому стані. Рух по трасі перекрито.
ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомляє, що після зіткнення дві вантажівки загорілися.