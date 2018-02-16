В анексованому Криму у ДТП загинули семеро людей

На трасі Керч - Феодосія зіткнулися три вантажівки і автомобіль

Унаслідок зіткнення трьох вантажівок і легкового автомобіля в Ленінському районі Криму загинули сім людей. Про це повідомляють місцеві екстрені служби. Аварія сталася близько 20:00 на 367-му кілометрі траси Керч - Феодосія у села Ленінське. Як повідомляє «РИА Новости», загинув водій однієї з



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На трасі Керч - Феодосія зіткнулися три вантажівки і автомобіль

Унаслідок зіткнення трьох вантажівок і легкового автомобіля в Ленінському районі Криму загинули сім людей.

Про це повідомляють місцеві екстрені служби.

Аварія сталася близько 20:00 на 367-му кілометрі траси Керч - Феодосія у села Ленінське. Як повідомляє «РИА Новости», загинув водій однієї з вантажівок і шість людей в легковому автомобілі.

Попередньо, серед них — троє дітей. Водій ще однієї вантажівки госпіталізований у важкому стані. Рух по трасі перекрито.

ТАСС з посиланням на екстрені служби повідомляє, що після зіткнення дві вантажівки загорілися.