В архівах залишається маса недосліджених документів, які свідчать про Голодомор – історик

Нам сьогодні досі невідомо, скільки завезено з Росії та Білорусі людей в УРСР в 1932-1933 роках – Сергійчук

В українських архівах залишається маса недосліджених документів, які свідчать про Голодомор в Україні в 1932-1933 роках. Про це у інтерв’ю «Главкому» повідомив український історик, професор, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Володимир Сергійчук. «Коли йдеться про



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Український історик Володимир Сергійчук

Нам сьогодні досі невідомо, скільки завезено з Росії та Білорусі людей в УРСР в 1932-1933 роках – Сергійчук

В українських архівах залишається маса недосліджених документів, які свідчать про Голодомор в Україні в 1932-1933 роках. Про це у інтерв’ю «Главкому» повідомив український історик, професор, директор Центру українознавства Київського національного університету імені Т. Г. Шевченка Володимир Сергійчук.

«Коли йдеться про підрахунок кількості жертв, то справді архіви ще не досліджені. Це архіви органів влади УРСР – Ради народних комісарів, Наркомату. Також не досліджений міграційний потік з України в той час. Нам сьогодні досі невідомо, скільки завезено з Росії та Білорусі людей в УРСР в 1933-1932 роках. Ці завезені люди у переписі 1937 року уже рахуються як громадяни УРСР, але їх не було 1-го січня 1932 року, коли починався голод. Якщо ми тільки цю цифру встановимо, тоді буде відома більш реальна цифра втрат від Голодомору», - зазначив Сергійчук.

За словами науковця, багато документів, які свідчать про Голодомор, є у російських архівах, але зараз українським вченим неможливо отримати звідти потрібну інформацію.

«В 2008 році я був в Ростові і Краснодарі, цікавився голодом на Кубані. Спочатку у Краснодарі мене дуже гарно прийняли, бо і директор архіву закінчувала Харківський університет і в неї чоловік українець. Але як вона побачила на моїй книжці, яку я їй подарував перелік моїх фраз, а може, проконсультувалася на другий день з кимось, її позиція стала зовсім холодна і офіційна. І коли давали мені архівні справи, то біля мене сиділи двоє людей, які дивилися, що я буду фотографувати», - зазначив Сергійчук.

Детальніше читайте в матеріалі «Главкома»: «Євреї пройшли півстоліття, аби Голокост визнали геноцидом, а ми чекаємо, що Голодомор визнають за 5-10 років?»