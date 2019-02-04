В Асоціації міст обурені: підприємства сплачують податки не до місцевих бюджетів



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Правління Асоціації міст просить прем'єра зобов'язати Державну фіскальну службу провести позапланові перевірки підприємств з метою встановлення їх фактичного місцезнаходження

Сплата ПДФО підприємствами не за місцем знаходження структурних та відокремлених підрозділів юридичних осіб, а за місцем реєстрації основного підприємства, призводить до суттєвого недоотримання коштів у місцеві бюджети. Про це заявив голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко на засіданні правління Асоціації, яке відбулося у Києві.

Члени правління відзначили, що протягом 2018 року посадовими особами окремих органів місцевого самоврядування обласного та районного рівнів та керівниками підприємств здійснювалось цілеспрямоване і системне розбалансування місцевих бюджетів шляхом зміни місця реєстрації підприємств.

«За результатами такої перереєстрації керівники підприємств сплачують податок на доходи фізичних осіб до іншого бюджету, в тому числі і посеред бюджетного року. Такі дії негативно впливають на ефективність виконання бюджетного процесу, адже виникає необхідність вносити зміни до місцевих бюджетів у частині зменшення дохідної складової та перегляду обсягів і напрямків видатків», - зазначив голова АМУ.

На думку більшості членів Асоціації міст України, такі дії посадових осіб порушують низку нормативно-правових актів, у тому числі статті Бюджетного та Податкового кодексів.

«Територіальні підрозділи Державної фіскальної служби не реагують на звернення органів місцевого самоврядування, які зазнали втрат місцевих бюджетів або займають позицію, що сплата податків до бюджету не за місцем знаходження податкового агента не є порушенням», - зазначив Кличко.

Правління АМУ звернулося до прем'єр-міністра зобов'язати територіальні підрозділи Державної фіскальної служби провести позапланові перевірки підприємств з метою встановлення їх фактичного місцезнаходження та повноти сплати податків до відповідного бюджету за 2018-2019 роки. А за результатами перевірок - зобов’язати платників податку на доходи фізичних осіб сплатити податки до відповідного бюджету.