В Австралії через сильну посуху дозволили вбивати кенгуру



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На найближчі три місяці метеорологи полегшення не прогнозують

В Австралії фермерам офіційно дозволили вбивати сумчастих. Право на відстріл кенгуру надали вимушено.

Як йдеться в сюжеті ТСН, причиною стала найбільша за останні півстоліття посуха.

Аби дикі тварини не позбавляли води худоби, влада Нового Південного Вельсу пішла на такий крок.

Фермери порівнюють нинішню посуху з раковою пухлиною, що розростається, перетворює їхні угіддя на пустку та морить худобу. Федеральна та місцева влада виділяє на допомогу сотні мільйонів доларів, але без дощу ситуація не поліпшується.

На найближчі три місяці метеорологи полегшення не прогнозують.

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