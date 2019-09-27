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    В Австралії Facebook почав приховувати лайки

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    В Австралії Facebook почав приховувати лайки

    У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить «знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж»

    Соціальна мережа Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.

    Пілотний проєкт запускається у п'ятницю, 27 вересня. Частина австралійських користувачів не зможе бачити лайки та інші реакції під чужими дописами.

    При цьому лічильник лайків під власними дописами й надалі буде залишатися видимим, кажуть представники соцмережі.

    Аналогічні заходи Facebook уже запроваджує у фотосервісі Instagram - з липня функцію активували одразу у кількох країнах.

    У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить «знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж».

    «Йдеться про те, щоб прибрати цей показник з рівняння - це дозволить людям зосередитися на якості контенту, який вони оприлюднюють, і не думати про реакцію, яку це викличе», - заявила представниця компанії Міа Гарлік.

    Вона додала, що це рішення стало наслідком співпраці з експертами з питань психічного здоров'я.

    Деякі дослідження показали, що тиск популярності у соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.

    До слова, керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва повідомила, що у будівлі МОЗу працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.

    Джерело: ВВС Україна

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