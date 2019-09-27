В Австралії Facebook почав приховувати лайки
У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить «знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж»
Соціальна мережа Facebook почала тестувати функцію, яка приховує кількість лайків під публікаціями. Першими зміни зачеплять користувачів з Австралії.
Пілотний проєкт запускається у п'ятницю, 27 вересня. Частина австралійських користувачів не зможе бачити лайки та інші реакції під чужими дописами.
При цьому лічильник лайків під власними дописами й надалі буде залишатися видимим, кажуть представники соцмережі.
Аналогічні заходи Facebook уже запроваджує у фотосервісі Instagram - з липня функцію активували одразу у кількох країнах.
У компанії пояснюють, що приховування кількості лайків дозволить «знизити соціальний тиск на користувачів соцмереж».
«Йдеться про те, щоб прибрати цей показник з рівняння - це дозволить людям зосередитися на якості контенту, який вони оприлюднюють, і не думати про реакцію, яку це викличе», - заявила представниця компанії Міа Гарлік.
Вона додала, що це рішення стало наслідком співпраці з експертами з питань психічного здоров'я.
Деякі дослідження показали, що тиск популярності у соціальних медіа може вплинути на психічне здоров'я користувачів, особливо молоді.
До слова, керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва повідомила, що у будівлі МОЗу працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.
Джерело: ВВС Україна