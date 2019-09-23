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    Суспільство

    У будівлі МОЗ працюють заборонені російські соцмережі

    • Розсилка
    У будівлі МОЗ працюють заборонені російські соцмережі

    Представники МОЗ підготували проект листа до СБУ, апарату РНБО та до Національної поліції України, - МОЗ

    У будівлі Міністерства охорони здоров'я працюють російські соціальні мережі, заборонені рішенням РНБО.

    Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє керівниця експертної групи eHealth Міністерства охорони здоров’я України Анастасія Халєєва.

    «Російські соцмережі в МОЗ. На жаль, не фейк. Вчора соцмережами поширювалась інформація, що у wifi мережі МОЗ працюють заборонені рішенням РНБО російські соціальні мережі. Тому, перше що я зробила, коли прийшла на роботу сьогодні зранку – перевірила цю інформацію. Так, це правда, вони дійсно працюють. Провайдер – Гігатранс», – йдеться у пості.

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    Як зазначає Халєєва, держслужбовці повідомили про це державного секретаря МОЗ, як керівника апарату та підготували проект листа до СБУ, апарату РНБО та до Національної поліції України.

    Радник з питань комунікації міністра Зоряни Скалецької Дмитро Раімов зазначив, що для них це новина. 

    «Міністр і нова команда не займаються питанням провайдера. Цей провайдер є, був і не змінювався. На ньому підключений не тільки МОЗ. Цим питанням завідує державний секретар. Змінити провайдера ми не можемо без держсекретаря. Міністр поінформована, заступник підписує доручення на держсекретаря, щоб з’ясувати», - сказав він.

    Оператор з відділу обслуговування клієнтів провайдера Гігатранс заявив, що у них всі заборонені соцмережі заблоковані і додав, що «є VPN і якщо на комп’ютерах чи на роутері вручну включений VPN, він дозволяє обходити обмеження».

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