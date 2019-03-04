В Австралії масштабні пожежі знищили понад шість гектарів лісу



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Поширенню пожеж сприяє аномальна спека та сильний вітер

Подолати стихію намагаються дві тисячі пожежників, вони гасять вогонь і з землі, і з повітря, за допомогою гелікоптерів

В австралійському штаті Вікторія вирують вже 19 масштабних лісових пожеж. Через вогонь вже знищені понад шість гектарів лісу та згоріли п'ять житлових будинків.

Про це повідомляє ТСН.Ранок.

Керівництво штату заявило, що першу пожежу спричинив удар блискавки. Займання сталося у Національному парку на сході штату, після чого вогонь вже встиг знищити кілька гектарів лісу.

Подолати стихію намагаються дві тисячі пожежників, вони гасять вогонь і з землі, і з повітря, за допомогою гелікоптерів.

Поширенню пожеж сприяє аномальна спека та сильний вітер.

За словами комісара з питань надзвичайних ситуацій Ендрю Кріпса, удари блискавки спричинили нові пожежі. «Ми бачимо, що внаслідок ударів блискавок починається низка нових пожеж поблизу гори Веллінгтон. Тому ми поки що не впорались зі стихією», - сказав він.

За попередніми даними, несприятлива погода триватиме ще протягом 48 годин.

Раніше повідомлялося, на півдні Австралії вирують пожежі, спричинені рекордною для країни спекою.