В Азовському морі тренувалися кораблі та авіація Об’єднаних сил



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Перевірка бойової готовності та тренування продемонструвало відмінну злагодженість кораблів та авіації

В акваторії Азовського моря відбулись тренування сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил. Про це повідомляє прес-центр ООС.

Командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Сергій Наєв перевірив бойову готовність чергових сил армійської, штурмової та винищувальної авіації, які призначені для підтримки дій кораблів Військово-морських сил та Державної прикордонної служби України зі складу Об’єднаних сил під час виконання завдань бойової служби в акваторії Азовського моря в межах району проведення ООС.

«Кораблі морської компоненти Об’єднаних сил за сигналом тривоги здійснили вихід із пункту базування у визначений район акваторії моря. В ході виконання спільних заходів відпрацьовувалися питання відбиття повітряного нападу кораблями, підтримки авіацією дій корабельно-катерного угруповання та ведення вогню штатного озброєння кораблів по надводній цілі», — йдеться у повідомленні.

Кораблі ЗСУ здійснювали маневри та шикування в різні бойові строї — ордер протиповітряної оборони, похідний стрій кільватера, бойовий стрій фронту.

Тренування продемонстрували відмінну злагодженість кораблів та авіації.