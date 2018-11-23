В Болівії у пасажирського Boeing під час посадки відпало шасі



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Літак упав на бік прямо на злітно-посадковій смузі

У лайнера Boeing 737 під час приземлення лопнуло і відвалилося шасі

У Болівії сталася надзвичайна подія під час екстреної посадки пасажирського літака авіакомпанії Peruvian Airlines, що летів з перуанського міста Куско. Про це в п'ятницю, 23 листопада, повідомляє ВВС.

Зазначено, що 22 листопада в аеропорту Ель-Альто в лайнера Boeing 737, на борту якого було 127 осіб - 122 пасажири і п'ять членів екіпажу, під час приземлення лопнуло і відвалилося шасі. В результаті того, що сталося, літак упав на бік прямо на злітно-посадковій смузі.

За даними місцевих чиновників, в інциденті ніхто не постраждав, однак після цього повітряна гавань була закрита на декілька годин, а авіарейси були скасовані.

Відомо, що до місця аварії був підігнаний кран, щоб зняти літак зі злітно-посадкової смуги.