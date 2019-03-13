В Бразилії у школі сталася стрілянина, є загиблі
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Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу
За попередніми даними, вранці двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи
Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини в одній зі шкіл штату Сан-Паулу в Бразилії.
Про це повідомляє «Аженсія Бразил».
Серед загиблих - п'ятеро учнів школи і викладач. Також загинули двоє зловмисників, які стріляли.
За попередніми даними, двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи і відкрили стрілянину приблизно о 9:30 за місцевим часом.
На місці події працюють екстрені служби. Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу.
Нагадаємо, у російському Хабаровську ФСБ затримала 18-річного хлопця, якого запідозрили в підготовці теракту в одній з місцевих шкіл.
Джерело: Интерфакс