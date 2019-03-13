В Бразилії у школі сталася стрілянина, є загиблі



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Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу Фото: Reuters

За попередніми даними, вранці двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи

Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини в одній зі шкіл штату Сан-Паулу в Бразилії.

Про це повідомляє «Аженсія Бразил».

Серед загиблих - п'ятеро учнів школи і викладач. Також загинули двоє зловмисників, які стріляли.

За попередніми даними, двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи і відкрили стрілянину приблизно о 9:30 за місцевим часом.

На місці події працюють екстрені служби. Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу.

Нагадаємо, у російському Хабаровську ФСБ затримала 18-річного хлопця, якого запідозрили в підготовці теракту в одній з місцевих шкіл.

Джерело: Интерфакс