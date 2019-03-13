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    В Бразилії у школі сталася стрілянина, є загиблі

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    <p>Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу</p> - В Бразилії у школі сталася стрілянина, є загиблі

    Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу

    Фото: Reuters

    За попередніми даними, вранці двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи

    Щонайменше вісім людей загинули в результаті стрілянини в одній зі шкіл штату Сан-Паулу в Бразилії.

    Про це повідомляє «Аженсія Бразил».

    Серед загиблих - п'ятеро учнів школи і викладач. Також загинули двоє зловмисників, які стріляли.

    За попередніми даними, двоє озброєних людей увірвалися в будівлю школи і відкрили стрілянину приблизно о 9:30 за місцевим часом.

    На місці події працюють екстрені служби. Школа розташована в муніципалітеті Сузану в безпосередній близькості від міста Сан-Паулу.

    Нагадаємо, у російському Хабаровську ФСБ затримала 18-річного хлопця, якого запідозрили в підготовці теракту в одній з місцевих шкіл.

    Джерело: Интерфакс

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