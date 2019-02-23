У Росії затримали підлітка за підготовку теракту в школі



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Підліток публікував свої фото в формі в соцмережах

За даними ЗМІ, підліток хотів влаштувати стрілянину в школі, яку раніше закінчував

У Хабаровську (Росія) ФСБ затримала 18-річного Олександра Онуфрієнко, його запідозрили в підготовці теракту в одній з місцевих шкіл. Про це повідомило видання Baza в своєму Telegram-каналі. Про затримання студента також пише «Комсомольська правда» з посиланням на джерело.

Онуфрієнко вчиться в Далекосхідному інституті управління. Як пише Baza, затримання відбулося 21 лютого. На допиті хлопець спочатку все заперечував, однак потім розповів подробиці.

За даними видання, Онуфрієнко збирався влаштувати «показове» вбивство в хабаровській середній школі №30. Цю ж інформацію повідомило джерело «Комсомольської правди». Для стрільби школяр заздалегідь приготував зброю і патрони.

За даними «Комсомольської правди», в школі №30 працює мати Онуфрієнка - вона викладає російську мову і літературу. Сам підліток теж закінчив цю школу.

Під час обшуку у підлітка знайшли обріз 16 калібру, а також 96 набоїв до нього. Крім того, у нього виявили націоналістичні листівки і кілька мобільних телефонів. Як пише Baza, Онуфрієнко «намагався конспіруватися, але не зумів». На допиті студент розповів, що є шанувальником «Колумбайн», а також Брейвіка, і розділяє його ідеї.

Baza також виявила інстаграм Онуфрієнко. Там підліток публікував свої фото в формі, а також знімки зброї.

Джерело: tjournal.ru