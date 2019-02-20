В Британії введуть обмеження для польотів дронів біля аеропортів



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В грудні лондонський аеропорт Гатвік призупиняв усі польоти через повідомлення про два безпілотники, які літали на його території

Нові обмеження набудуть чинності 13 березня і будуть поширюватися на дрони і модельні літаки

Великобританія розширить до 5 км безполітну зону для дронів навколо аеропортів.

Про це повідомляє Bloomberg.

Безполітну зону розширять у відповідь на грудневі вторгнення дронів, які порушили роботу лондонського аеропорту Гатвік, що вплинуло на близько 120 тис. пасажирів.

Нові обмеження набудуть чинності 13 березня і будуть поширюватися на дрони і модельні літаки.

«Політ безпілотника поруч з аеропортом є серйозним злочином. Зараз ми йдемо ще далі і розширюємо заборонену для польотів зону, щоб забезпечити безпеку наших аеропортів», - заявив міністр транспорту Кріс Грейлінг.

Також повідомляється, що уряд Британії розробляє законопроект про безпілотники, щоб надати поліції додаткові повноваження щодо доступу до електронних даних, які зберігаються на дроні, без необхідності ордера на обшук. Оператори дронів вагою понад 20 кілограмів мають їх зареєструвати і пройти онлайн-тест.

Нагадаємо, в грудні лондонський аеропорт Гатвік призупиняв усі польоти через повідомлення про два безпілотники, які літали на його території.

Джерело: РБК-Україна