В центрі Малі стався вибух: 17 загиблих
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В результаті вибуху ще 15 отримали поранення
У місті Діанкабо в центрі Малі сьогодні, 27 лютого, стався вибух, в результаті чого загинули щонайменше 17 мирних жителів і ще 15 отримали поранення.
Про це заявила місцева влада, повідомляє AFP.
Як повідомляється, вибух стався в невеликому місті Діанкабо в центрі Малі.
Наголошується, що вибух викликав «пристрій, закріплений на тілі чоловіка, який раніше був застрелений».
Нагадаємо, напередодні у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї.
За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.