В центрі Малі стався вибух: 17 загиблих



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В результаті вибуху ще 15 отримали поранення

У місті Діанкабо в центрі Малі сьогодні, 27 лютого, стався вибух, в результаті чого загинули щонайменше 17 мирних жителів і ще 15 отримали поранення.

Про це заявила місцева влада, повідомляє AFP.

Як повідомляється, вибух стався в невеликому місті Діанкабо в центрі Малі.

Наголошується, що вибух викликав «пристрій, закріплений на тілі чоловіка, який раніше був застрелений».

«Тіло вибухнуло, 17 людей загинули. Ще 15 осіб отримали поранення » , - повідомило агентству джерело в службах безпеки країни.

Нагадаємо, напередодні у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї. За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.



