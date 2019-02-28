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    В центрі Малі стався вибух: 17 загиблих

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    В центрі Малі стався вибух: 17 загиблих

    В результаті вибуху ще 15 отримали поранення

    У місті Діанкабо в центрі Малі сьогодні, 27 лютого, стався вибух, в результаті чого загинули щонайменше 17 мирних жителів і ще 15 отримали поранення.

    Про це заявила місцева влада, повідомляє AFP.

    Як повідомляється, вибух стався в невеликому місті Діанкабо в центрі Малі.

    Наголошується, що вибух викликав «пристрій, закріплений на тілі чоловіка, який раніше був застрелений».

    «Тіло вибухнуло, 17 людей загинули. Ще 15 осіб отримали поранення», - повідомило агентству джерело в службах безпеки країни.

    Нагадаємо, напередодні у Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї.

    За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.


    вибух ООН миротворча місія
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