У Малі напали на миротворців ООН: є жертви



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Внаслідок розбійного нападу загинули троє миротворців

У Малі внаслідок нападу на автомобіль, у якому рухалися представники миротворчої місії ООН, загинули троє миротворців із Гвінеї.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначається, що вони стали жертвами пограбування. Миротворці орендованим автомобілем поверталися до Гвінеї, коли невідомі особи зі зброєю зупинили їх за 44 км на південний захід від Бамако.

У представництві місії ООН в Малі повідомили, що цей випадок виявився пограбуванням і це відрізняє його від попередніх нападів джихадистів із використанням мінометів та іншої зброї на півночі країни.

«Такі випадки настільки близько до столиці все ж трапляються рідко. Це демонструє, наскільки крихкою є безпекова ситуація у Малі, де урядові війська намагаються зберегти контроль над великими малозаселеними пустельними територіями«, - зазначають в ООН.

За даними Reuters, миротворча місія в Малі забрала життя вже понад 160 миротворців ООН. Це найбільш смертоносна миротворча місія для її учасників за всю історію Організації об'єнаних націй.