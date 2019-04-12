В Дніпрі біля ресторану повзали 18 змій (фото)



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Змій вивезено за межі міста Фото: ДСНС України у Дніпропетровській області

За допомогою спеціального інструменту для відлову змій фахівці ДСНС виловили 18 одиниць плазунів

В Дніпрі на території ресторану по вулиці Січеславська Набережна виявили плазунів.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

«12 квітня о 09:28 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, що на відкритій території поблизу ресторану персоналом закладу виявлено змій», - говориться у повідомленні.

По прибуттю рятувальників до місця виклику, особовим складом було проведено ретельне обстеження прилеглої території ресторану.

За допомогою спеціального інструменту для відлову змій фахівці ДСНС виловили 18 одиниць плазунів.

«Змій вивезено за межі міста. З громадянами проведено роз’яснювальну роботу, щодо застережень та заходів безпеки у разі виявлення плазунів», - повідомили в ДСНС.

Раніше повідомлялося, що у квартирі в Деснянському районі Києва була виявлена змія (променистий полоз).