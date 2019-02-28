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    Мешканці Троєщини виявили у своїй квартирі змію (фото)

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    Змія проникла до сусідів через вентиляцію - Мешканці Троєщини виявили у своїй квартирі змію (фото)
    Змія проникла до сусідів через вентиляцію
    Фото: Kyiv Animal Rescue Group

    Змію повернули власникам

    У квартирі на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва була виявлена змія (променистий полоз). Про це повідомляє «Команда порятку твари у Києві» на своїй сторінці у Facebook.

    Змію тимчасово забрали на утримання, проте вранці наступного дня знайшлася господиня змії.

    Виявилося, що змія втекла з тераріуму в квартирі поверхом вище і проникла до сусідів через вентиляцію.

    Тварина повернута власникам, які взяли на себе зобов'язання не допускати повторної її втечі.

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    Мешканці Троєщини виявили у своїй квартирі змію (фото)
    Мешканці Троєщини виявили у своїй квартирі змію (фото)

    Нагадаємо, у серпні 2018 року біля станції метро «Житомирська» чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Самостійно відловити її він не зміг і звернувся в Команду порятунку тварин.

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