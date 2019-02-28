Мешканці Троєщини виявили у своїй квартирі змію (фото)



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Змія проникла до сусідів через вентиляцію Фото: Kyiv Animal Rescue Group

Змію повернули власникам

У квартирі на вулиці Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва була виявлена змія (променистий полоз). Про це повідомляє «Команда порятку твари у Києві» на своїй сторінці у Facebook.

Змію тимчасово забрали на утримання, проте вранці наступного дня знайшлася господиня змії.

Виявилося, що змія втекла з тераріуму в квартирі поверхом вище і проникла до сусідів через вентиляцію.

Тварина повернута власникам, які взяли на себе зобов'язання не допускати повторної її втечі.

Нагадаємо, у серпні 2018 року біля станції метро «Житомирська» чоловік, який повернувся в місто з далекої поїздки, виявив на задньому сидінні машини змію. Самостійно відловити її він не зміг і звернувся в Команду порятунку тварин.